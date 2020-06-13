Даже у, казалось бы, абсолютно здоровой кошки может появиться нарост на десне, причиняющий массу дискомфорта во время приема пищи. Обычно проблемы с пережевыванием и становятся причиной того, что хозяева ...
Язва роговицы встречается у кошек всех пород в любом возрасте. У молодых питомцев это может быть результат полученной травмы, а взрослых особей осложнением воспалительного процесса, вызванного вирусной ...
Обнаружение отклонений во внешнем виде или здоровье питомца всегда тревожит хозяев. Один из таких признаков – черные точки в шерсти у кошки. В ветеринарии этот симптом считают проявлением акне. Задача ...
Если у кошки опух нос без видимых повреждений, но она себя при этом чувствует себя нормально, то есть вероятность, что это обычная припухлость после небольшого столкновения с твердым предметом. Обычно ...
Сиамские кошки в последние годы приобрели широкую популярность в странах бывшего СНГ. Они отличаются крепким здоровьем и достаточно большой продолжительностью жизни как для породистых кошек. Известны ...