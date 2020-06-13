 
Симптомы
Из-за чего у кошки на десне может появиться нарост?
Из-за чего у кошки на десне может появиться нарост?
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Даже у, казалось бы, абсолютно здоровой кошки может появиться нарост на десне, причиняющий массу дискомфорта во время приема пищи. Обычно проблемы с пережевыванием и становятся причиной того, что хозяева ...
Из-за чего у кошки может опухнуть веко?
Из-за чего у кошки может опухнуть веко?
Что делать, если у кошки опухла десна?
Что делать, если у кошки опухла десна?
Из-за чего у кошки может опухнуть шея?
Из-за чего у кошки может опухнуть шея?
Лечение
Чем опасна язва роговицы для кошек?
Чем опасна язва роговицы для кошек?
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Язва роговицы встречается у кошек всех пород в любом возрасте. У молодых питомцев это может быть результат полученной травмы, а взрослых особей осложнением воспалительного процесса, вызванного вирусной ...
Как часто у мейн кунов встречается заворот века?
Как часто у мейн кунов встречается заворот века?
Как долго у кошек заживают ожоги?
Как долго у кошек заживают ожоги?
Как выглядит демодекоз у кошек?
Как выглядит демодекоз у кошек?
Паразиты
Чем могут быть черные точки в шерсти у кошки?
Чем могут быть черные точки в шерсти у кошки?
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Обнаружение отклонений во внешнем виде или здоровье питомца всегда тревожит хозяев. Один из таких признаков – черные точки в шерсти у кошки. В ветеринарии этот симптом считают проявлением акне. Задача ...
Как быть, если у кошки появились глисты?
Как быть, если у кошки появились глисты?
Аллергия
Что делать, если у кошки опух нос?
Что делать, если у кошки опух нос?
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Если у кошки опух нос без видимых повреждений, но она себя при этом чувствует себя нормально, то есть вероятность, что это обычная припухлость после небольшого столкновения с твердым предметом. Обычно ...
У кошки красные уши — признак болезни или естественное состояние?
У кошки красные уши — признак болезни или естественное состояние?
Корки на носу у кошки — что спровоцировало появление симптома?
Корки на носу у кошки — что спровоцировало появление симптома?
Кошка чешет попу об ковер – признак глистов?
Кошка чешет попу об ковер – признак глистов?
Препараты
Как выбрать хороший корм для сиамской кошки?
Как выбрать хороший корм для сиамской кошки?
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Сиамские кошки в последние годы приобрели широкую популярность в странах бывшего СНГ. Они отличаются крепким здоровьем и достаточно большой продолжительностью жизни как для породистых кошек. Известны ...
Выбираем лучший корм для бенгальской кошки
Выбираем лучший корм для бенгальской кошки
Как выбрать хороший корм для стерилизованной кошки?
Как выбрать хороший корм для стерилизованной кошки?
Как выбрать хороший корм для персидской кошки?
Как выбрать хороший корм для персидской кошки?
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Из-за чего у кошки на десне может появиться нарост?
Из-за чего у кошки на десне может появиться нарост?
Из-за чего у кошки может опухнуть веко?
Из-за чего у кошки может опухнуть веко?
Что делать, если у кошки опухла десна?
Что делать, если у кошки опухла десна?
Из-за чего у кошки может опухнуть шея?
Из-за чего у кошки может опухнуть шея?
Что делать, если у кошки опух нос?
Что делать, если у кошки опух нос?
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Комментарии
Артём в Из-за чего у кошки может опухнуть веко?
Степан в Что делать, если у кошки опух нос?
Карина в Из-за чего у кошки может появиться гной во рту?
admin в Что означает светобоязнь у кошек?
галина в Что означает светобоязнь у кошек?
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